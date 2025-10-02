دليل الشركات
Sberbank
  • Moscow Metro Area

Sberbank التسويق الرواتب في Moscow Metro Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض التسويق in Moscow Metro Area الوسطية في Sberbank RUB 3.03M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sberbank. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Sberbank
Product Marketing Manager
Moscow, MC, Russia
إجمالي سنوي
RUB 3.03M
المستوى
-
الراتب الأساسي
RUB 3.03M
Stock (/yr)
RUB 0
مكافأة
RUB 0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Sberbank?

RUB 13.36M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa التسويق sa Sberbank in Moscow Metro Area ay may taunang kabuuang bayad na RUB 3,724,836. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Sberbank para sa التسويق role in Moscow Metro Area ay RUB 3,029,011.

