يتراوح تعويض Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area في Sberbank من RUB 1.63M لكل year لمستوى L7 إلى RUB 2.48M لكل year لمستوى L9. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Moscow Metro Area الوسطية yearياً RUB 2.11M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sberbank. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
