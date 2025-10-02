دليل الشركات
Sberbank
  الرواتب
  Information Technologist (IT)

  جميع رواتب Information Technologist (IT)

  Moscow Metro Area

Sberbank Information Technologist (IT) الرواتب في Moscow Metro Area

يتراوح تعويض Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area في Sberbank من RUB 1.63M لكل year لمستوى L7 إلى RUB 2.48M لكل year لمستوى L9. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Moscow Metro Area الوسطية yearياً RUB 2.11M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sberbank. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.36M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
ما هي المستويات المهنية في Sberbank?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض Information Technologist (IT) الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة jobFamilies.Information Technologist (IT) في Sberbank in Moscow Metro Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RUB 2,853,061. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Sberbank لوظيفة jobFamilies.Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area هو RUB 2,109,773.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Sberbank

