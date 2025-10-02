يتراوح تعويض عالم بيانات in Saint Petersburg Metro Area في Sberbank من RUB 1.31M لكل year لمستوى L7 إلى RUB 2.7M لكل year لمستوى L10. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Saint Petersburg Metro Area الوسطية yearياً RUB 1.49M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sberbank. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
