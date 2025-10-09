يتراوح تعويض عالم بيانات in Moscow Metro Area في Sberbank من RUB 1.8M لكل year لمستوى L7 إلى RUB 6.47M لكل year لمستوى L13. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Moscow Metro Area الوسطية yearياً RUB 4.11M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sberbank. آخر تحديث: 10/9/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L7
RUB 1.8M
RUB 1.66M
RUB 0
RUB 145K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.6K
L9
RUB 2.56M
RUB 2.23M
RUB 0
RUB 333K
L10
RUB 3.61M
RUB 3.13M
RUB 0
RUB 481K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
