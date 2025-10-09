دليل الشركات
Sberbank
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

  • Moscow Metro Area

Sberbank عالم بيانات الرواتب في Moscow Metro Area

يتراوح تعويض عالم بيانات in Moscow Metro Area في Sberbank من RUB 1.8M لكل year لمستوى L7 إلى RUB 6.47M لكل year لمستوى L13. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Moscow Metro Area الوسطية yearياً RUB 4.11M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sberbank. آخر تحديث: 10/9/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L7
RUB 1.8M
RUB 1.66M
RUB 0
RUB 145K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.6K
L9
RUB 2.56M
RUB 2.23M
RUB 0
RUB 333K
L10
RUB 3.61M
RUB 3.13M
RUB 0
RUB 481K
عرض 4 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

RUB 13.41M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم
ما هي المستويات المهنية في Sberbank?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض عالم بيانات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Sberbank in Moscow Metro Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RUB 6,470,264. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Sberbank لوظيفة عالم بيانات in Moscow Metro Area هو RUB 3,540,555.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Sberbank

الشركات ذات الصلة

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى