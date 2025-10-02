دليل الشركات
Sberbank
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مدير علوم البيانات

  • جميع رواتب مدير علوم البيانات

  • Moscow Metro Area

Sberbank مدير علوم البيانات الرواتب في Moscow Metro Area

يبلغ مجموع تعويض مدير علوم البيانات in Moscow Metro Area في Sberbank RUB 6.45M لكل year لمستوى L12. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Moscow Metro Area الوسطية yearياً RUB 7.17M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sberbank. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L7
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
عرض 4 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

RUB 13.36M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم
ما هي المستويات المهنية في Sberbank?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مدير علوم البيانات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير علوم البيانات at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 11,531,737. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the مدير علوم البيانات role in Moscow Metro Area is RUB 7,411,025.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Sberbank

الشركات ذات الصلة

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى