يتراوح تعويض محلل بيانات in Moscow Metro Area في Sberbank من RUB 1.57M لكل year لمستوى L7 إلى RUB 4.94M لكل year لمستوى L11. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Moscow Metro Area الوسطية yearياً RUB 2.83M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sberbank. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
