Sberbank
Sberbank محلل بيانات الرواتب في Moscow Metro Area

يتراوح تعويض محلل بيانات in Moscow Metro Area في Sberbank من RUB 1.57M لكل year لمستوى L7 إلى RUB 4.94M لكل year لمستوى L11. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Moscow Metro Area الوسطية yearياً RUB 2.83M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sberbank. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
RUB 13.36M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ما هي المستويات المهنية في Sberbank?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Sberbank in Moscow Metro Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RUB 5,345,730. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Sberbank لوظيفة محلل بيانات in Moscow Metro Area هو RUB 2,256,989.

