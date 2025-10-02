يتراوح تعويض محلل أعمال in Moscow Metro Area في Sberbank من RUB 1.98M لكل year لمستوى L7 إلى RUB 4.19M لكل year لمستوى L11. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Moscow Metro Area الوسطية yearياً RUB 2.63M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sberbank. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
