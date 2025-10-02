دليل الشركات
Saviynt
    Levels FYI Logo
Saviynt مهندس برمجيات الرواتب في Greater Bengaluru

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru الوسطية في Saviynt ₹2.31M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Saviynt. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Saviynt
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
إجمالي سنوي
₹2.31M
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
₹2.31M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
0-1 سنوات
سنوات الخبرة
2-4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Saviynt?

₹13.95M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Saviynt in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹3,840,151. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Saviynt for the مهندس برمجيات role in Greater Bengaluru is ₹2,312,274.

موارد أخرى