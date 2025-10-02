دليل الشركات
Savills
  • الرواتب
  • محلل بيانات

  • جميع رواتب محلل بيانات

  • Greater London Area

Savills محلل بيانات الرواتب في Greater London Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل بيانات in Greater London Area الوسطية في Savills £42.9K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Savills. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Savills
Data Analyst
London, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£42.9K
المستوى
Senior Data Andy
الراتب الأساسي
£42.9K
Stock (/yr)
£0
مكافأة
£0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Savills?

£121K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a محلل بيانات at Savills in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £48,483. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Savills for the محلل بيانات role in Greater London Area is £48,030.

موارد أخرى