Satispay مهندس برمجيات الرواتب في Ann Arbor, MI Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Ann Arbor, MI Area الوسطية في Satispay $51.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Satispay. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Satispay
Software Engineer
Milan, MI
إجمالي سنوي
$51.2K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
$46.4K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$4.9K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Satispay?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Satispay، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

الأسئلة الشائعة

El paquet salarial més alt reportat per a un مهندس برمجيات a Satispay in Ann Arbor, MI Area és una compensació total anual de $62,942. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Satispay per al rol de مهندس برمجيات in Ann Arbor, MI Area és $46,752.

