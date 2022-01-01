إس إيه بي الرواتب

تتراوح رواتب SAP من $23,270 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب كاتب إعلاني في الحد الأدنى إلى $487,550 لمنصب مدير عمليات الأعمال في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في إس إيه بي . آخر تحديث: 11/15/2025