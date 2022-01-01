دليل الشركات
SAP
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

إس إيه بي الرواتب

تتراوح رواتب SAP من $23,270 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب كاتب إعلاني في الحد الأدنى إلى $487,550 لمنصب مدير عمليات الأعمال في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في إس إيه بي. آخر تحديث: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
مهندس برمجيات
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

مهندس البرمجيات الأمامية

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس ديف أوبس

مهندس الذكاء الاصطناعي

مصمم منتجات
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

مصمم تجربة المستخدم

مبيعات
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

مدير الحسابات التنفيذي

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
عالم بيانات
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
مدير منتجات
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
تسويق
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
مهندس حلول
T3 $46K
T4 $74.9K

مهندس البيانات المعماري

مهندس الحوسبة السحابية المعماري

مدير هندسة البرمجيات
Median $78.4K
مستشار إداري
Median $82.5K
مدير مشاريع
Median $143K
نجاح العملاء
Median $128K
مدير برامج تقنية
Median $120K
موارد بشرية
Median $57.7K
مهندس مبيعات
Median $114K
محلل أعمال
Median $74.9K
تقني معلومات
Median $82.8K
محاسب
$39.1K
مساعد إداري
$74.5K
عمليات الأعمال
$162K
مدير عمليات الأعمال
$488K
تطوير الأعمال
$40.9K
رئيس الأركان
$160K
كاتب إعلاني
$23.3K
خدمة العملاء
$76.5K
عمليات خدمة العملاء
$53.8K
محلل بيانات
$110K
مدير علوم البيانات
$238K
مدير المرافق
$80K
مصمم جرافيك
$104K
مهندس أجهزة
$136K
قانوني
$271K
مدير تصميم المنتجات
$296K
مدير برامج
$128K
مسؤول توظيف
$199K
عمليات الإيرادات
$95.2K
محلل أمن سيبراني
$81.1K
المكافآت الإجمالية
$83.3K
باحث تجربة المستخدم
$95.3K
مستثمر رؤوس أموال مخاطرة
$121K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.4%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في SAP، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.4% يستحق في 3rd-سنة (33.40% سنوياً)

20%

سنة 1

40%

سنة 2

40%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في SAP، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 40% يستحق في 2nd-سنة (40.00% سنوياً)

  • 40% يستحق في 3rd-سنة (40.00% سنوياً)

33%

سنة 1

33%

سنة 2

34%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في SAP، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (8.25% ربع سنوي)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (8.25% ربع سنوي)

  • 34% يستحق في 3rd-سنة (8.50% ربع سنوي)

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في SAP هي مدير عمليات الأعمال at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $487,550. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في SAP هو $114,363.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ SAP

الشركات ذات الصلة

  • PTC
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى