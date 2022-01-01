إس إيه بي الرواتب

تتراوح رواتب SAP من $23,270 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب كاتب إعلاني في الحد الأدنى إلى $487,550 لمنصب مدير عمليات الأعمال في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في إس إيه بي. آخر تحديث: 11/15/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.4%
سنة 3
في SAP، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.4% يستحق في 3rd-سنة (33.40% سنوياً)
20%
سنة 1
40%
سنة 2
40%
سنة 3
في SAP، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)
40% يستحق في 2nd-سنة (40.00% سنوياً)
40% يستحق في 3rd-سنة (40.00% سنوياً)
33%
سنة 1
33%
سنة 2
34%
سنة 3
في SAP، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (8.25% ربع سنوي)
33% يستحق في 2nd-سنة (8.25% ربع سنوي)
34% يستحق في 3rd-سنة (8.50% ربع سنوي)
زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.