يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Seattle Area في SAP Concur من $130K لكل year لمستوى T2 إلى $243K لكل year لمستوى T4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Seattle Area الوسطية yearياً $185K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SAP Concur. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
