  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Brazil

SAP Concur مهندس برمجيات الرواتب في Brazil

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Brazil في SAP Concur R$238K لكل year لمستوى T3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Brazil الوسطية yearياً R$186K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SAP Concur. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
T1
(المستوى المبتدئ)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
عرض 1 مستويات أكثر
R$880K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ما هي المستويات المهنية في SAP Concur?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في SAP Concur in Brazil تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره R$295,754. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في SAP Concur لوظيفة مهندس برمجيات in Brazil هو R$185,964.

