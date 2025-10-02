دليل الشركات
Santander UK مهندس برمجيات الرواتب في Greater London Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater London Area الوسطية في Santander UK £96.8K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Santander UK. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Santander UK
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£96.8K
المستوى
L5
الراتب الأساسي
£96.8K
Stock (/yr)
£0
مكافأة
£0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Santander UK?

£121K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Santander UK in Greater London Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £181,902. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Santander UK لوظيفة مهندس برمجيات in Greater London Area هو £110,414.

موارد أخرى