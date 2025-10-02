دليل الشركات
Santander Bank
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Warsaw Metropolitan Area

Santander Bank مهندس برمجيات الرواتب في Warsaw Metropolitan Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Warsaw Metropolitan Area الوسطية في Santander Bank PLN 191K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Santander Bank. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
إجمالي سنوي
PLN 191K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
PLN 191K
Stock (/yr)
PLN 0
مكافأة
PLN 0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Santander Bank?

PLN 600K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um مهندس برمجيات na Santander Bank in Warsaw Metropolitan Area situa-se numa remuneração total anual de PLN 384,397. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Santander Bank para a função de مهندس برمجيات in Warsaw Metropolitan Area é PLN 190,903.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Santander Bank

الشركات ذات الصلة

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى