Santander Bank
Santander Bank مهندس برمجيات الرواتب في Poland

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Poland الوسطية في Santander Bank PLN 194K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Santander Bank. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Santander Bank
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Wroclaw, DS, Poland
إجمالي سنوي
PLN 194K
المستوى
Mid Level
الراتب الأساسي
PLN 194K
Stock (/yr)
PLN 0
مكافأة
PLN 0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Santander Bank?

PLN 600K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Santander Bank in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 384,397. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the مهندس برمجيات role in Poland is PLN 190,903.

