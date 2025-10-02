دليل الشركات
Santander Bank
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مصرفي استثماري

  • جميع رواتب مصرفي استثماري

  • New York City Area

Santander Bank مصرفي استثماري الرواتب في New York City Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مصرفي استثماري in New York City Area الوسطية في Santander Bank $245K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Santander Bank. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
إجمالي سنوي
$245K
المستوى
Vice President
الراتب الأساسي
$185K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$60K
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Santander Bank?

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مصرفي استثماري الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصرفي استثماري في Santander Bank in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $330,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Santander Bank لوظيفة مصرفي استثماري in New York City Area هو $245,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Santander Bank

الشركات ذات الصلة

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى