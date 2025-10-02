دليل الشركات
Santander Bank
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

  • Greater Boston Area

Santander Bank عالم بيانات الرواتب في Greater Boston Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Greater Boston Area الوسطية في Santander Bank $124K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Santander Bank. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Boston, MA
إجمالي سنوي
$124K
المستوى
Associate
الراتب الأساسي
$107K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$17K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Santander Bank?

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض عالم بيانات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

Nejlépe placený platový balíček pro pozici عالم بيانات ve společnosti Santander Bank in Greater Boston Area představuje roční celkovou odměnu $155,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Santander Bank pro pozici عالم بيانات in Greater Boston Area je $137,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Santander Bank

الشركات ذات الصلة

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى