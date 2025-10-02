دليل الشركات
Santander Bank
  • Brazil

Santander Bank عالم بيانات الرواتب في Brazil

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Brazil الوسطية في Santander Bank R$203K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويضات الإجمالية في Santander Bank. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
إجمالي سنوي
R$203K
المستوى
Mid
الراتب الأساسي
R$122K
Stock (/yr)
R$0
مكافأة
R$81.3K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Santander Bank?

R$880K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Santander Bank in Brazil تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره R$241,059. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Santander Bank لوظيفة عالم بيانات in Brazil هو R$222,722.

