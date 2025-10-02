دليل الشركات
Sanofi
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

  • Greater Boston Area

Sanofi عالم بيانات الرواتب في Greater Boston Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Greater Boston Area الوسطية في Sanofi $196K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sanofi. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Sanofi
Data Scientist
Boston
إجمالي سنوي
$196K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
$164K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$32K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Sanofi?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Sanofi in Greater Boston Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $238,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Sanofi لوظيفة عالم بيانات in Greater Boston Area هو $194,000.

