Sanofi
  • Greater Barcelona Area

Sanofi عالم بيانات الرواتب في Greater Barcelona Area

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sanofi. آخر تحديث: 10/2/2025

€142K

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Sanofi in Greater Barcelona Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €78,256. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Sanofi لوظيفة عالم بيانات in Greater Barcelona Area هو €53,123.

