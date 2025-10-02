دليل الشركات
Sanofi
Sanofi عالم بيانات الرواتب في Canada

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Canada الوسطية في Sanofi CA$108K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sanofi. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Sanofi
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
إجمالي سنوي
CA$108K
المستوى
L2-1
الراتب الأساسي
CA$98.2K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$10.1K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Sanofi?

CA$225K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

Sanofi in Canadaعالم بيانات职位的年度总薪酬中位数为CA$108,282。

موارد أخرى