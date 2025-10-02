يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Bengaluru في Sandvine من ₹1.29M لكل year لمستوى Software Engineer I إلى ₹2.03M لكل year لمستوى Senior Software Engineer I. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Bengaluru الوسطية yearياً ₹1.65M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sandvine. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
