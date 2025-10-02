دليل الشركات
S&P Global
  • New York City Area

S&P Global مدير هندسة البرمجيات الرواتب في New York City Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in New York City Area الوسطية في S&P Global $305K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في S&P Global. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
S&P Global
Senior Director Site Reliability
New York, NY
إجمالي سنوي
$305K
المستوى
L14
الراتب الأساسي
$200K
Stock (/yr)
$5K
مكافأة
$100K
سنوات العمل بالشركة
10 سنوات
سنوات الخبرة
15 سنوات
ما هي المستويات المهنية في S&P Global?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في S&P Global، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (16.50% نصف سنوي)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (16.50% نصف سنوي)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (16.50% نصف سنوي)



الأسئلة الشائعة

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en مدير هندسة البرمجيات hos S&P Global in New York City Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $465,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos S&P Global for مدير هندسة البرمجيات rollen in New York City Area er $255,000.

موارد أخرى