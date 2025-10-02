دليل الشركات
S&P Global
S&P Global مهندس برمجيات الرواتب في United Kingdom

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in United Kingdom في S&P Global £62.3K لكل year لمستوى L9. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United Kingdom الوسطية yearياً £63K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في S&P Global. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L8
Software Developer I(المستوى المبتدئ)
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
Software Developer II
£62.3K
£55.8K
£0
£6.5K
L10
Software Developer II
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
Lead Software Developer
£ --
£ --
£ --
£ --
£121K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في S&P Global، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (16.50% نصف سنوي)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (16.50% نصف سنوي)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (16.50% نصف سنوي)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس بيانات

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في S&P Global in United Kingdom تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £126,642. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في S&P Global لوظيفة مهندس برمجيات in United Kingdom هو £61,005.

