يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in United Kingdom في S&P Global £62.3K لكل year لمستوى L9. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United Kingdom الوسطية yearياً £63K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في S&P Global. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L8
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
£62.3K
£55.8K
£0
£6.5K
L10
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
£ --
£ --
£ --
£ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
33%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
في S&P Global، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (16.50% نصف سنوي)
33% يستحق في 2nd-سنة (16.50% نصف سنوي)
33% يستحق في 3rd-سنة (16.50% نصف سنوي)
