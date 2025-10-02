يتراوح تعويض مهندس برمجيات in New York City Area في S&P Global من $125K لكل year لمستوى L8 إلى $284K لكل year لمستوى L13. يبلغ مجموع حزمة التعويض in New York City Area الوسطية yearياً $132K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في S&P Global. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
33%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
في S&P Global، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (16.50% نصف سنوي)
33% يستحق في 2nd-سنة (16.50% نصف سنوي)
33% يستحق في 3rd-سنة (16.50% نصف سنوي)
