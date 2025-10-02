دليل الشركات
S&P Global مهندس برمجيات الرواتب في Greater Delhi Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Delhi Area في S&P Global من ₹1.28M لكل year لمستوى L8 إلى ₹2.2M لكل year لمستوى L9. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Delhi Area الوسطية yearياً ₹2.03M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في S&P Global. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L8
Software Developer I(المستوى المبتدئ)
₹1.28M
₹1.25M
₹0
₹30.5K
L9
Software Developer II
₹2.2M
₹2M
₹0
₹202K
L10
Software Developer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Software Developer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في S&P Global، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (16.50% نصف سنوي)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (16.50% نصف سنوي)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (16.50% نصف سنوي)



المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس بيانات

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk مهندس برمجيات di S&P Global in Greater Delhi Area mencapai total kompensasi tahunan ₹2,986,581. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di S&P Global untuk posisi مهندس برمجيات in Greater Delhi Area adalah ₹1,829,442.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ S&P Global

