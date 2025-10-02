يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Canada في S&P Global من CA$78.3K لكل year لمستوى L8 إلى CA$111K لكل year لمستوى L10. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Canada الوسطية yearياً CA$96.4K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في S&P Global. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L8
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$111K
CA$106K
CA$0
CA$4.7K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
33%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
في S&P Global، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (16.50% نصف سنوي)
33% يستحق في 2nd-سنة (16.50% نصف سنوي)
33% يستحق في 3rd-سنة (16.50% نصف سنوي)
