يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Mumbai Metropolitan Region الوسطية في S&P Global ₹2.95M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في S&P Global. آخر تحديث: 10/2/2025
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
في S&P Global، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (16.50% نصف سنوي)
33% يستحق في 2nd-سنة (16.50% نصف سنوي)
33% يستحق في 3rd-سنة (16.50% نصف سنوي)