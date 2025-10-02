دليل الشركات
S&P Global
  الرواتب
  عالم بيانات

  جميع رواتب عالم بيانات

  Mumbai Metropolitan Region

S&P Global عالم بيانات الرواتب في Mumbai Metropolitan Region

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Mumbai Metropolitan Region الوسطية في S&P Global ₹2.95M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في S&P Global. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
إجمالي سنوي
₹2.95M
المستوى
L9
الراتب الأساسي
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹447K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في S&P Global?

₹13.94M

جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في S&P Global، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (16.50% نصف سنوي)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (16.50% نصف سنوي)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (16.50% نصف سنوي)



الأسئلة الشائعة

De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij S&P Global voor de عالم بيانات functie in Mumbai Metropolitan Region is ₹2,952,670.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ S&P Global

