  الرواتب
  عالم بيانات

  جميع رواتب عالم بيانات

  India

S&P Global عالم بيانات الرواتب في India

يتراوح تعويض عالم بيانات in India في S&P Global من ₹838K لكل year لمستوى L8 إلى ₹1.92M لكل year لمستوى L10. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹2.61M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في S&P Global. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L8
Data Scientist I
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
Data Scientist II
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
Data Scientist III
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
عرض 3 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
تصدير البيانات

جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في S&P Global، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (16.50% نصف سنوي)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (16.50% نصف سنوي)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (16.50% نصف سنوي)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a عالم بيانات at S&P Global in India sits at a yearly total compensation of ₹3,481,872. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the عالم بيانات role in India is ₹2,505,295.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ S&P Global

موارد أخرى