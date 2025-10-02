يتراوح تعويض عالم بيانات in India في S&P Global من ₹838K لكل year لمستوى L8 إلى ₹1.92M لكل year لمستوى L10. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹2.61M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في S&P Global. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
33%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
في S&P Global، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (16.50% نصف سنوي)
33% يستحق في 2nd-سنة (16.50% نصف سنوي)
33% يستحق في 3rd-سنة (16.50% نصف سنوي)