S&P Global الرواتب

تتراوح رواتب S&P Global من $4,029 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عمليات التسويق في الحد الأدنى إلى $335,168 لمنصب التطوير المؤسسي في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في S&P Global. آخر تحديث: 10/25/2025

مهندس برمجيات
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس بيانات

مدير منتج
Median $89.4K
مدير هندسة البرمجيات
Median $290K

محلل بيانات
Median $12K
عالم بيانات
Median $160K
محلل أعمال
Median $170K
مهندس حلول
Median $205K

Data Architect

محاسب
$111K
العمليات التجارية
$124K
التطوير المؤسسي
$335K
نجاح العملاء
$89.6K
مدير علوم البيانات
$53.8K
محلل مالي
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
استشاري إداري
$90.8K
التسويق
$89.6K
عمليات التسويق
$4K
مصمم منتجات
$104K
مدير برنامج
$52.8K
مدير مشروع
$55K
المبيعات
$270K
مهندس مبيعات
$109K
مدير برنامج تقني
$155K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في S&P Global، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (16.50% نصف سنوي)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (16.50% نصف سنوي)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (16.50% نصف سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في S&P Global هي التطوير المؤسسي at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $335,168. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في S&P Global هو $89,550.

