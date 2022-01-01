S&P Global الرواتب

تتراوح رواتب S&P Global من $4,029 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب عمليات التسويق في الحد الأدنى إلى $335,168 لمنصب التطوير المؤسسي في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في S&P Global . آخر تحديث: 10/25/2025