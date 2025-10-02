دليل الشركات
Sandia National Labs
  • الرواتب
  • مدير برنامج تقني

  • جميع رواتب مدير برنامج تقني

  • Albuquerque-Santa Fe Area

Sandia National Labs مدير برنامج تقني الرواتب في Albuquerque-Santa Fe Area

يبلغ مجموع تعويض مدير برنامج تقني in Albuquerque-Santa Fe Area في Sandia National Labs $205K لكل year لمستوى Distinguished Member of Technical Staff. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Albuquerque-Santa Fe Area الوسطية yearياً $200K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sandia National Labs. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ساهم
ما هي المستويات المهنية في Sandia National Labs?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برنامج تقني في Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $209,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Sandia National Labs لوظيفة مدير برنامج تقني in Albuquerque-Santa Fe Area هو $200,000.

