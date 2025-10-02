يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in San Francisco Bay Area في Sandia National Labs $203K لكل year لمستوى Senior Member of Technical Staff. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $212K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sandia National Labs. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
