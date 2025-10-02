يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Albuquerque-Santa Fe Area في Sandia National Labs من $121K لكل year لمستوى Member of Technical Staff إلى $169K لكل year لمستوى Principal Member of Technical Staff. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Albuquerque-Santa Fe Area الوسطية yearياً $125K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sandia National Labs. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
