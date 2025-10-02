دليل الشركات
Sandia National Labs
Sandia National Labs مهندس ميكانيكي الرواتب في San Francisco Bay Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس ميكانيكي in San Francisco Bay Area الوسطية في Sandia National Labs $212K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sandia National Labs. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
إجمالي سنوي
$212K
المستوى
Senior Technical Staff Member
الراتب الأساسي
$212K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
6 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Sandia National Labs?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في Sandia National Labs in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $263,600. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Sandia National Labs لوظيفة مهندس ميكانيكي in San Francisco Bay Area هو $148,000.

موارد أخرى