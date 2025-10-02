دليل الشركات
Samolet مهندس برمجيات الرواتب في Moscow Metro Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Moscow Metro Area الوسطية في Samolet RUB 3.83M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Samolet. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Samolet
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
إجمالي سنوي
RUB 3.83M
المستوى
L3
الراتب الأساسي
RUB 3.83M
Stock (/yr)
RUB 0
مكافأة
RUB 0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Samolet?

RUB 13.36M

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Samolet in Moscow Metro Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RUB 6,600,068. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Samolet لوظيفة مهندس برمجيات in Moscow Metro Area هو RUB 3,832,780.

