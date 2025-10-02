يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Portugal في Salsify €54.9K لكل year لمستوى Software Engineer 2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Portugal الوسطية yearياً €52.6K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Salsify. آخر تحديث: 10/2/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer 2
€54.9K
€54.9K
€0
€0
Senior Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Salsify، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)