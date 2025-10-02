دليل الشركات
SalesLoft مهندس برمجيات الرواتب في Guadalajara Metropolitan Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Guadalajara Metropolitan Area الوسطية في SalesLoft MX$1.14M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SalesLoft. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
SalesLoft
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
إجمالي سنوي
MX$1.14M
المستوى
L3
الراتب الأساسي
MX$1.14M
Stock (/yr)
MX$0
مكافأة
MX$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في SalesLoft?

MX$3.09M

