دليل الشركات
Salesfloor
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Greater Montreal

Salesfloor مهندس برمجيات الرواتب في Greater Montreal

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Montreal الوسطية في Salesfloor CA$122K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Salesfloor. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Salesfloor
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
إجمالي سنوي
CA$122K
المستوى
-
الراتب الأساسي
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Salesfloor?

CA$225K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Salesfloor in Greater Montreal تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$134,485. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Salesfloor لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Montreal هو CA$121,892.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Salesfloor

الشركات ذات الصلة

  • Snap
  • Flipkart
  • Uber
  • Roblox
  • Google
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى