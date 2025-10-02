دليل الشركات
SailPoint
  • الرواتب
  • مدير هندسة البرمجيات

  • جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

  • Greater Austin Area

SailPoint مدير هندسة البرمجيات الرواتب في Greater Austin Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in Greater Austin Area الوسطية في SailPoint $250K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SailPoint. آخر تحديث: 10/2/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
SailPoint
Software Engineering Manager
Austin, TX
إجمالي سنوي
$250K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
$250K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
11+ سنوات
ما هي المستويات المهنية في SailPoint?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في SailPoint، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مدير هندسة البرمجيات at SailPoint in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $420,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SailPoint for the مدير هندسة البرمجيات role in Greater Austin Area is $229,000.

