SailPoint مهندس برمجيات الرواتب في Greater Austin Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Austin Area في SailPoint من $100K لكل year لمستوى L2 إلى $211K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Austin Area الوسطية yearياً $142K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SailPoint. آخر تحديث: 10/2/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
Associate Software Engineer(المستوى المبتدئ)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
Software Engineer II
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
Senior Software Engineer
$168K
$145K
$15K
$7.3K
عرض 6 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في SailPoint، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

Най-високоплатеният пакет за مهندس برمجيات в SailPoint in Greater Austin Area е с годишно общо възнаграждение от $243,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SailPoint за позицията مهندس برمجيات in Greater Austin Area е $141,000.

