دليل الشركات
SAG-AFTRA
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

SAG-AFTRA الرواتب

متوسط راتب SAG-AFTRA هو $168,653 لـ مدير المنتج . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في SAG-AFTRA. آخر تحديث: 8/15/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مدير المنتج
$169K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في SAG-AFTRA هو مدير المنتج at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $168,653. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في SAG-AFTRA هو $168,653.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ SAG-AFTRA

شركات ذات صلة

  • Intuit
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Facebook
  • Pinterest
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى