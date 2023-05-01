دليل الشركات
SafetyWing
SafetyWing الرواتب

متوسط راتب SafetyWing هو $185,640 لـ مدير المنتج . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في SafetyWing. آخر تحديث: 8/15/2025

$160K

مدير المنتج
$186K
الأسئلة الشائعة

据报道，SafetyWing最高薪的职位是مدير المنتج at the Common Range Average level，年总薪酬为$185,640。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，SafetyWing的年总薪酬中位数为$185,640。

