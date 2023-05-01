دليل الشركات
Safe Security
Safe Security الرواتب

نطاق رواتب Safe Security يتراوح من $59,467 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مهندس برمجيات في الطرف الأدنى إلى $172,354 لـ مهندس مبيعات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Safe Security. آخر تحديث: 8/15/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $59.5K
عالم البيانات
$164K
مدير المنتج
$71.9K

مهندس مبيعات
$172K
الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Safe Security هو مهندس مبيعات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $172,354. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Safe Security هو $118,021.

