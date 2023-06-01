SAB Biotherapeutics الرواتب

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại SAB Biotherapeutics là عالم البيانات at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $57,462. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.