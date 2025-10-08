دليل الشركات
  • مهندس برمجيات متكامل

Rocket Software مهندس برمجيات متكامل الرواتب

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات متكامل in India في Rocket Software ₹1.74M لكل year لمستوى Software Engineer II. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹1.49M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Rocket Software. آخر تحديث: 10/8/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer I
(المستوى المبتدئ)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
عرض 1 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ما هي المستويات المهنية في Rocket Software?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات متكامل في Rocket Software in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,388,599. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Rocket Software لوظيفة مهندس برمجيات متكامل in India هو ₹1,494,370.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Rocket Software

