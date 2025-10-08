يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in San Francisco Bay Area في Roche $213K لكل year لمستوى Senior Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $216K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Roche. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$213K
$184K
$6.7K
$22.3K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
