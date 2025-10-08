دليل الشركات
Roblox مسؤول التوظيف التقني الرواتب

يتراوح تعويض مسؤول التوظيف التقني in United States في Roblox من $213K لكل year لمستوى IC4 إلى $262K لكل year لمستوى M1. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $195K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Roblox. آخر تحديث: 10/8/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$213K
$180K
$33.3K
$0
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

45%

سنة 1

35%

سنة 2

20%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Roblox، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 45% يستحق في 1st-سنة (11.25% ربع سنوي)

  • 35% يستحق في 2nd-سنة (8.75% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (5.00% ربع سنوي)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Roblox، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (8.25% ربع سنوي)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (8.25% ربع سنوي)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (8.25% ربع سنوي)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Roblox، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مسؤول التوظيف التقني في Roblox in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $370,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Roblox لوظيفة مسؤول التوظيف التقني in United States هو $220,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Roblox

