يتراوح تعويض مصمم تجربة المستخدم in San Francisco Bay Area في Roblox من $176K لكل year لمستوى IC1 إلى $470K لكل year لمستوى IC6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $350K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Roblox. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
IC1
$176K
$130K
$43K
$3.5K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
45%
سنة 1
35%
سنة 2
20%
سنة 3
في Roblox، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
45% يستحق في 1st-سنة (11.25% ربع سنوي)
35% يستحق في 2nd-سنة (8.75% ربع سنوي)
20% يستحق في 3rd-سنة (5.00% ربع سنوي)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
سنة 1
33%
سنة 2
33%
سنة 3
في Roblox، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (8.25% ربع سنوي)
33% يستحق في 2nd-سنة (8.25% ربع سنوي)
33% يستحق في 3rd-سنة (8.25% ربع سنوي)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Roblox، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.