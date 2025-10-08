يتراوح تعويض مهندس برمجيات متكامل in United States في Robinhood من $198K لكل year لمستوى L1 إلى $903K لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $381K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Robinhood. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L1
$198K
$143K
$38.3K
$17.5K
L2
$302K
$179K
$102K
$21.5K
L3
$411K
$210K
$183K
$17.8K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Robinhood، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
100%
سنة 1
في Robinhood، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:
100% يستحق في 1st-سنة (25.00% ربع سنوي)